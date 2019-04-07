"مجهول المصدر".. الصحة تُحذر من محلول مطهر مُنتشر بالأسواق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
حذرت وزارة الصحة من استخدام مستحضر "سيبتادين- محلول مطهر 10%"، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، منشورًا حمل رقم (13 لسنة 2019)، بضبط المستحضر لعبوة 250 مللي، والمدون عليها تصنيع شركة الدبيكي للصناعات الدوائية لصالح شركة ميراكل فارما للتجارة.
وأوضحت إدارة الصيدلة أن الشركة أفادت بأن هذا الحجم من العبوة المذكورة من المستحضر، لم يتم إنتاجه بالشركة ويعتبر مجهول المصدر.
وشددت الإدارة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية التي يتم ضبط هذا المستحضر بها.
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