مايا مرسي: سيدات مصر في الخارج تقلدن مناصب مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة عبد الكريم:

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالتواجد اليوم في مؤتمر إطلاق مؤسسة "مصر تستطيع"،.

وقالت "مايا مرسي"، إنها تشرفت بالعمل مع وزيرة الهجرة في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لديها أدوار مهمة في تربية الأسرة والوصول إلى المراكز القيادية.

وأضافت الدكتورة مايا، خلال كلمتها، أن المرأة المصرية بالخارج عينها وقلبها على مصر، مشيرة إلى أن سيدات مصر حول العالم تقلدن مناصب مهمة، مشيرة إلى تولي 8 وزيرات لحقائب وزارية في الحكومة المصرية.

وأوضحت الدكتورة مايا أنها شرفت بالتواصل مع أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج وشرفت باستضافتهم في المجلس، مؤكدة أنهم ثروة مصر الخارجية ولهم دور حيوي ومحوري في نقل صورة مصر الصحيحة إلى العالم.

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وقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة التهنئة على إطلاق المؤسسة، وكذلك التحية إلى فريق العمل بوزارة الهجرة ولسيدات مصر في الخارج.

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا لإطلاق "مؤسسة مصر تستطيع" رسميًا اليوم، كإحدى نتائج سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وكل من مجلس الأمناء ومجلس الخبراء الخاص بمؤسسة "مصر تستطيع".

وتعد مؤسسة "مصر تستطيع" كيانًا خرج إلى النور ليكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وكيان مصري لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في المجتمعات التي يعيشون بها، وذلك من أجل تعميق دور المصريين بالخارج العلمي والبحثي في العالم.

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