وزير الكهرباء يوقع اتفاقية لتنظيم اجتماعات الدورة الثانية للجنة الفنية للنقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح

وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة أماني أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، اليوم الأحد، اتفاقية البلد المضيف لتنظيم اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة (STC-TTIIET)، المقرر عقدها خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2019 بالقاهرة ، تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل والتكامل القاري في أفريقيا".

أوضح الدكتور شاكر أن استضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية سيكون فرصة عظيمة لمصر لأنه يعكس الدور القيادي الذي لعبته البلاد وما زالت تلعبه في تطوير البنية التحتية في إفريقيا التى تعد على قمة أجندة الاتحاد الأفريقى.

وأكد شاكر أن اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة تهدف إلى مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الأفريقية فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة ، وتعزيز الحوار عبر القطاعات من أجل وضع استراتيجيات شاملة للتنمية في القارة فيما يخص تلك القطاعات، بالإضافة إلى تقييم ما تم عمله خلال الفترة الماضية ، والمشروعات خلال الفترة القادمة ، وتقديم توصيات بمبادرات محددة (برامج خاصة، سياسات، أطر تنظيمية وهيكلية) ليتم تقديمها واعتمادها من قمة الاتحاد الافريقي لرؤساء الدول والحكومات ، واعتماد خطة عمل اللجنة عن الفترة 2019-2021.

وأعربت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة عن امتنانها للحكومة المصرية وأشادت بالتعاون المثمر والبناء بين مصر والمفوضية طوال العملية التحضيرية للاجتماعات مما يؤكد رغبة مصر القوية فى الاندماج الإقليمى فى مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة بالقارة السمراء.

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كما أشادت بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات وكذلك بالإنجازات التى نجح القطاع فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقّيعه اليوم يمهد الطريق لتطوير النقل والبنية التحتية للطاقة وكذلك السياحة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

يتم تنظيم الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة في النقل والبنية التحتية عبر القارات والأقاليم والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي AUC، وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية AUDA (النيباد سابقاً)، بنك التنمية الأفريقي AfDB، لجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA.

من المنتظر أن يشارك فى الاجتماع أن أكثر من 500 مشارك بمن في ذلك الوزراء المسئولون عن النقل (الجوي والسكك الحديدية والبحري) وقطاعات الطاقة والسياحة ومجموعات الخبراء من المجتمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية والمنظمات القارية المتخصصة ، والمنظمات الدولية ، والأوساط الأكاديمية ، الأعمال والمجتمع المدني من جميع أنحاء القارة.

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