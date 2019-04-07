الأوقاف تنفي توقيع بروتوكول مع جمعية أهلية تعمل بشئون الدعوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نفت وزارة الأوقاف توقيع أي بروتوكول مع أي من الجمعيات فيما يتصل بشئون الدعوة أو غيرها.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن مجال عمل الجمعيات الأهلية هو خدمة المجتمع دون أي عمل دعوي أو ديني، وقصر الشأن الديني على الجهات المتخصصة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء.
وحذرت الأوقاف أي مدعٍ من زعم توقيع بروتوكولات لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة معها، معلنة احتفاظها بحقها القانوني تجاه أي تصريحات غير صحيحة.
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