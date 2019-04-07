برلماني: قمة السيسي وترامب ستشهد رؤية حاسمة لمواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

توقع محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تكون لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمريكا، والقمة التى سوف يعقدها مع دونالد ترامب آثارها الإيجابية الكبيرة سياسيًا واقتصاديًا لصالح مصر والدول العربية والإفريقية.

وقال المسعود، فى بيان اليوم الأحد، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في التعامل مع أمريكا باللغة التي تفهمها، وهي لغة المصالح المشتركة، مؤكدًا أن ترامب رجل أعمال في المقام الأول، ويعرف جيدًا لغة "البزنس" والمصالح المتبادلة، وهو أمر إيجابي للغاية.

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وأكد أن مصر فى عهد الرئيس السيسي تغير نهجها فى تعاملها السياسى والدبلوماسى مع مختلف دول العالم، إذ أصبحت منفتحة على الشرق سواء الصين وروسيا وعلى الغرب أيضًا وأمريكا التى تعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر، وتعتبر مصر لها كيان محورى ومؤثر فى إفريقيا والمنطقة الشرق أوسطية.

وأضاف النائب محمد المسعود أن الزيارة سوف تفتح صفحة جديدة مع الرئيس ترامب بعد فترة ركود مع أوباما وإدارته، خصوصًا أن مصر لديها مشروعات عملاقة جديدة مثل محور قناة السويس، والمثلث الذهبى، والعاصمة الإدارية الجديدة، وقانون استثمار جديد، وكل ذلك أدى إلى تغيير نظرة رجال الأعمال والاستثمار الأمريكيين إلى مصر خصوصًا أن مصر ثانى أفضل عائد استثمارى على مستوى العالم.

وأكد أن السيسى وترامب متفقان فى مسألة مكافحة الإرهاب وداعش وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، متوقعًا أن تسفر قمة البيت الأبيض عن رؤية واضحة وحاسمة بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله بعد أن باتت هذه الظاهرة تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين، وأن تشمل هذه الرؤية المواجهة الشاملة ضد الارهاب ومواجهة الدول التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الارهاب والإرهابيين على أراضيها.