باستخدام "التابلت" فقط.. 18 معلومة عن امتحان مايو لطلاب "أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جدول امتحان نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي، والذي يبدأ في 19 مايو المقبل ويستمر حتى 30 مايو.

ويجرى الامتحان بالمدارس الحكومية، سواء لطلاب هذه المدارس أو طلاب المدارس الخاصة والمنازل ونزلاء السجون، نظرًا لتجهيز المدارس الحكومية.

ويرصد الخليج 365، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن امتحان مايو المقبل.

- هو الامتحان الأول بالفصل الدراسي الثاني.

- يجرى إلكترونيًا باستخدام جهاز "التابلت" فقط.

- امتحان أساسي يتطلب النجاح للانتقال للصف الثاني الثانوي.

-يجرى داخل المدارس في وقت محدد.

-أعلنت الوزارة جدول للمدارس الحكومية وآخر للمدارس الخاصة وطلاب المنازل ونزلاء السجون.

- يؤدي طلاب المدارس الحكومية والخاصة الامتحان داخل المدارس الحكومية في مواعيد مختلفة.

-يبدأ طلاب المدارس الحكومية الامتحان في التاسعة صباحًا، وطلاب المدارس الخاصة في الواحدة ظهرًا.

-امتحان طلاب المدارس الخاصة يختلف عن الحكومية من حيث الأسئلة ويتفق من حيث مستوى الصعوبة.

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- الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

-أسئلة الامتحان من المنهج ولكنها ليست من الكتاب مباشرة.

- الأسئلة تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

-كل المشكلات التقنية التي عانى منها الطلاب في الامتحان التجريبي تختفي في امتحان مايو.

-إنشاء نظام إلكتروني موازي للنظام الأساسي لتدارك أي مشكلة تقنية تقع أثناء الامتحان.

-يؤدي الطلاب الامتحان داخل الفصول في وجود: مراقب، فني، وأخصائي تطوير تكنولوجي.

-يحتاج الطالب للحصول على 50% فأكثر لاجتياز الصف الأول الثانوي.

-في حالة إخفاق الطالب في الحصول على 50% هناك امتحان ثاني بديل عن المحلق وبنفس المواصفات.

-يمكن للطالب الذي نجح بالامتحان الأول دخول الامتحان الثاني إذا أراد المزيد من التدريب.

-درجات الصف الأول الثانوي لن تدخل في المجموع التراكمي للمرحلة الثانوية.

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