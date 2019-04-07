24 ساعة انضباط مروري في شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف و992 مخالفة مرورية، تتصدرها الانتظار الخاطئ بـ1590 مخالفة تليها نموذج 125 بـ1456 مخالفة.

كما تم حجز 12 توك توك، وضبط 37 موقفا عشوائيا، و37 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 109 حالات دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.