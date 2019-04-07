الأمن العام يضبط 4 أشخاص قاموا بسرقة مكتب صحة بورفؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ببورسعيد، من ضبط 4 أشخاص قاموا بسرقة مكتب صحة بورفؤاد ببورسعيد.
ورد بلاغ لقسم شرطة أول بور فؤاد ببورسعيد، من أمين مخازن مكتب صحة بور فؤاد، باكتشافه سرقة 3 شاشات كمبيوتر، تابلت - 2 ميزان ديجتيال) من داخل المكتب.
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى في بورسعيد، عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم (4 أشخاص 2 منهم لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم وقسم شرطة المناخ).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب تسلق السور الخارجى وكسر الأبواب الداخلية للمكتب، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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