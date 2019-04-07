عرض المتهم بقتل إمام مسجد الهرم على مستشفى الأمراض النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بعرض المتهم بقتل إمام زاوية الرحمة بالهرم، أثناء إمامته المصلين في صلاة الجمعة، على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإفادة النيابة بتقرير وافً عن حالته.

كان سدد استاذ جامعي طعنتين لإمام مسجد بمنطقة فيصل أثناء صلاة الجمعة، وتمكن الأهالي من الإمساك به قبل هروبه.

مصادر أمنية كشفت أن المتهم يدعى "أحمد.م" 42 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، مصاب بأعراض انفصام في الشخصية، لافتة إلى أنه قتل الإمام "محمد" 34 سنة، أثناء سجوده تاركا السكين في ظهره.

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وعن ترديد المتهم عبارات غير مفهومة بعد ضبطه من قبل المصلين مثل "أنا خليفة الله المسجد في جن" أكد المصدر أن المتهم مهتز نفسيا، وأنه سيخضع للفحص الطبي الشامل للوقوف على سلامة قواه العقلية.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن المتهم عاطل سدد طعنتين في الظهر لإمام المسجد أثناء السجود واصفا الأمر "ضربه مرة وسحب السكينة وضربة مرة تانية وترك السكينة وهرب".

أضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن المصلين تحفظوا على المتهم قبل هروبه، وتسليمه إلى الشرطة التي وصلت موقع الجريمة في غضون دقائق.

وأشار المصدر إلى أن إمام المسجد ويدعى "محمد" وصل مستشفى الهرم جثة هامدة، وأن السكين لا تزال في ظهره لم يتم استخراجها حتى الآن.