الأمن العام: ضبط 122 قضية مخدرات و 3 تشكيلات عصابية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط " 43 قطعة سلاح ناري، 204 قطعة سلاح أبيض، 122 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية، 6 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 42 متهما ومراقب هاربين، 284 دراجة نارية مخالفة، 3 سيارات مبلغ بسرقتها، 27010 مخالفة مرورية، 1157 مخالفة مرافق، 26 قضية مصنفات، وتنفيذ 53013 حكم قضائي متنوع" خلال 24 ساعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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