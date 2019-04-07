تأجيل محاكمة ضابط شرطة سابق وفني بتهمة انتحال صفة مباحث أموال عامة لـ 10 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة ضابط شرطة سابق، وفني صيانة، لتورطهما في انتحال صفة رجال مباحث أموال عامة، والقبض بدون وجه حق على، يمني الجنسية بمنطقة العجوزة، لجلسة 10 أبريل الجاري، للمرافعة.

وكشف أمر الإحالة رقم 7439 لسنة 2018 جنايات العجوزة، أن النيابة العامة تتهم "فاروق. م"، 30 عامًا، فني تشغيل وصيانة بشركة مياه الشرب، "مصطفى. أ"، ضابط شرطة سابق، لأنهما سرقا وآخرين مجهولين المبلغ المالي 800 جنيه بالإكراه من "إبراهيم. أ"، "نادر. أ" بأن زعموا كونهم رجال الضبط مباحث أموال عامة، واقتحموا مسكنهم وبثوا الرعب في نفسهما وشلا مقاومتهما وتمكنوا من إتمام جريمتهم حال كون المتهم حاملا لسلاح ناري –مسدس- بين طيات ملابسه.

كما وجهت لهم تهم انه وآخرين قبضا مجهولين على المجني عليه" نادر. أ"، دون أمر الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بأن لاتصفوا بصفة كاذبة كونهم رجال ضبط مباحث أموال عامة، حازوا وأحرزوا بدون ترخيص سلاح ناري غير مششخن – مسدس-، وتدخلا في وظيفة من الوظائف العسكرية منتحلين صفة رجال شرطة دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها.