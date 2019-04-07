بالـ "فوتوشوب".. ضبط مُزور يروج للشهادات الجامعية المزورة على الفيس بوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن شخص بالغربية لترويجه الشهادات الجامعية المزورة على الفيس بوك. وكانت قد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مُستخدم أحد الحسابات بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على تزوير شهادات جامعية وذلك نظير مقابل مادي. وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات والتحريات السرية أن مرتكب الواقعة طالب ومقيم بمنطقة زفتى بالغربية. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط هاتفي محمول، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين وجود رسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن الاتفاق بينهم على قيام المتهم بتسليمهم الشهادات الجامعية المزورة نظير مبالغ مالية، وكذا صور لبعض الشهادات الجامعية الموثقة بأختام بعض الجامعات المصرية. واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير الشهادات مستخدماً تقنية "الفوتوشوب" لمن يرغب من المواطنين بغرض الاستفادة مادياً. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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