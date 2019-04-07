"بالطلاء الأسود والشال".. عصابة تتخفى لسرقة أرصدة مدير شركة بترول بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت قوة أمنية أثناء تفقدها الحالة الأمنية بمنطقة المعادي الجديدة من ضبط شخصين حاولا الاستيلاء على أرصدة مدير شركة بترول عقب سرقة بطاقة الصراف الآلي الخاصة به.

البداية كانت حال قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بتفقد الحالة الأمنية بمنطقة المعادي الجديدة دائرة القسم، توقف سيارة ملاكي أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي وبداخلها شخصان أحدهما يخفي معالم وجهه باستخدام "شال" شاهراً طبنجة في وجه قائد السيارة وتواجد آخر يخفى ملامح وجهه باستخدام طلاء أسود "ورنيش" أمام إحدى ماكينات الصرف الآلي.

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وتمكنت القوة من ضبط الأول "عاطل"، 27 سنة، وبحوزته "طبنجة صوت، قفاز طبي، شال" حال استقلاله السيارة المشار إليها وبصحبته قائد السيارة “مالكها ” (مدير وشريك بشركة بترول سن76 – مقيم بالمعادي) وضبط الثاني لدى محاولته الهرب باستخدام سيارة أخرى بحوزته حال مشاهدته القوات، وبحوزته (طبنجة صوت، قفاز أسود، دهان ورنيش أسود، مسروقات).

وبسؤال مالك السيارة المجني عليه قرر أنه حال نزوله من العقار سكنه بالمعادي فوجئ بقيام الشخصان سالفي الذكر بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما، واستوليا منه على حافظة نقوده وبها مبلغ مالي قدره (2500 جنيه) ومجموعة كروت فيزا، ثم اصطحباه إلى مكان الضبط وحاولا الحصول منه على الرقم السري لسحب مبالغ مالية من حسابه إلا أنهما لم يتمكنا بسبب مرور قوات الشرطة بالمكان، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.