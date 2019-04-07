أخبار مصر | "مكرم": مؤسسة "مصر تستطيع" حلم حققته الدولة المصرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكرم": مؤسسة "مصر تستطيع" حلم حققته الدولة المصرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن المصريين في الداخل والخارج يشكلون قوة شعبية، والرقم الاول في الدفاع عن أمنها القومي.

وأضافت مكرم، خلال كلمتها في مؤتمر اطلاق مؤسسة "مصر تستطيع"، أن المرحلة الراهنة التي تتضمن حرب اشاعات وخرب اقتصادية وحرب سياسية، تختاج الى تضافر جهود المصريين من أحل رفعتها.

وتابعت:" اكتشفنا مؤخراً اننا لا نعرف ثقافة العمل مع بعضنا البعض، وهي من المؤثرات التي دخلت مجتمعنا، واثرت علينا، بشمل سلبي، ومن أحل ذلك يحب العودة للشخصية المصرية الاصيله للعمل سويا بتناغم ومحبة".

ونوهت وزيرة الهجرة، بأن حلم مصر تستطيع هو حلم الدولة النصرية، تهدف الى ان يعمل الحميع مع بعضهم البعض، موضحة:" علماءنا

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في الخارج اذرع مصرية يريدون العودة لتقديم الفائدة لمصر، وعلماءنا في الداخل مستعدون للعمل بتعاون كبير، لأننا في مصر الجديدة والمستنيرة، لكسر كل التابوهات التي عانينا منها لوقت طويل".

ولفتت مكرم، إلى أن نجاح مؤسسة "مصر تستطيع"، جاءت نتيجة رعايه القيادة السياسية لكل موتمرات مصر تستطيع، والتي كان لها الفضل في استكمال الطريق واطلاق المؤسسة، علاوة على عمل وزارة الهجرة بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة، والوزاراء كاللولء محمد العصار، وغادة والي، وزيرة التضامن، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء.

واستطردت: "هي علاقة تعاون وتنسيق مستمر وايمان قوي اننا نستطيع الغمل سوياً".

وأعربت عن شكرها لمجلس الامناء المؤسسة، لجهدهم في العمل مع فريق الوزارة لاخراج المؤسسة للنور، مشيرة الى ان اليوم اختفال بنجاحهم على كل التابوهات.

واختتمت بقولها:" مصر تستطيع ليست فقط اسم للمؤسسة، بل هن شعار للمصريين في الخارج، فمصر تستطيع بالعمالة البسيطة في دول الخايج، فهناك نماذج رفعت اسم مصر بامانتها وصدقها وكثير تم تكريمهم لرفع اسم مصر عاليا".