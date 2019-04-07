أخبار مصر | بمشاركة ممثلي ١٧ دولة.. غادة والي تفتتح المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة "سند" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة ممثلي ١٧ دولة.. غادة والي تفتتح المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة "سند" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي صباح اليوم فعاليات المؤتمر العربى الأول للرعاية اللاحقة لخريجي مؤسسات رعاية الأيتام "سند"، والذى ينظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وذلك بحضور الدكتورة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وعزة عبد الحميد رئيس مجلس ادارة جمعية وطنيه، ووسام البيه المدير الاقليمى لمؤسسة دروسوس فى مصر وبمشاركة لفيف من خبراء الرعاية اللاحقة بمصر والدول العربية.

وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمتها، على سعادتها بالتواجد في الفعاليات التي ينظمها المجتمع المدني خاصة في مثل هذه الفاعلية التي تناقش احدى القضايا الهامة والتي تحتاج الى تسليط الضوء عليها وهي الرعاية اللاحقة للابناء خريجي دور الايتام مشيرة الى انه من المهم جداً ان يكون لدينا العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال رعاية الايتام . الا اننا نهتم ايضاً بتجويد وتحسين الخدمات المقدمة والاهتمام بالجانب البشري بتلك المؤسسات.

وأشارت والي إلى أن هناك العديد من التحديات الخاصة بعزوف الشباب عن العمل كأخصائيين نفسيين واجتماعيين، حيث نعاني من القصور في الجهاز الوظيفي لهذه الفئة، ونحن في حاجة لخلق كوادر جيدة وتوفير مسار مهني للاخصائي الاجتماعي والنفسي و توفير التدريب الكافي لهم.

ولفتت إلى التحدي الخاص بمنظومة القيم العامة والوعي العام داخل المجتمع ونظرة المجتمع لابناء دور الرعاية فنحن في حاجة الى تغيير نظرة المجتمع وتنمية الشعور بالمسئولية داخل الابناء.

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وأضافت والي اننا كوزارة التضامن الاجتماعي قد اوقفنا اصدار تراخيص انشاء دور الايتام منذ ٥ سنوات حيث ان معظم الدور لدينا بها اماكن عديدة شاغرة فيما عدا محافظة الاسكندرية، فنحن نعطى اولوية ملحة لتحسين دور الايتام القائمة والاشراف عليها، إضافة إلى دعمنا وتشجيعنا لمنظومة الاسر البديلة لان الاسرة هي الوسط الطبيعي الذي يجب ان يعيش به الطفل ونحن نعمل من خلال اللجنة العليا للاسر البديلة وشركائنا على التغلب على التحديات الكثيرة التي تواجهنا من التحديات الثقافية والدينية والاجتماعية والتي تحتاج منا الى جهد كبير لايجاد حلول لها ومحاولة تذليلها.

وتشهد جلسات اليوم الاول للمؤتمر جلسة تديرها د روان ابراهيم استاذ العمل الاجتماعى بدولة الاردن حول دور الحكومات فى تطوير ودعم منظومة الرعاية اللاحقة حيث استهدفت الجلسة مشاركة رؤى بعض الحكومات العربية والخطوات المتخذة نحو تطوير منظومة الرعاية البديلة ومشاركة استراتيجيات الحكومات لتفعيل اليات متعددة لتوفير مظاهر مختلفة للرعاية البديلة كما تقدم زينة علوش الاستشارى الدولى فى الرعاية البديلة ورقة عن دور الحكومات فى تطوير ودعم منظوم الرعاية اللاحقة.

وتشهد فعاليات الجلسة العامة الثانيةلليوم الاول للمؤتمر عرضا لنماذج نجاح لعدد من دور رعاية الايتام فى التاهيل للمغادرة والرعاية اللاحقة من دول لبنان والامارات ومصر والمملكة العربية السعودية وادارات الجلسة منى عبد النبى مدير وحدة التطوير المؤسسى بجمعية وطنية مصر وقد شهدت الجلسة الثالثة عروضا عامة عن اليات المجتمع المدنى لدعم خريجى دور رعاية الايتام فى جلسة ضمت تجارب من الاردن و مصر و الهند و المغرب وذلك باستعراض نماذج ناجحة لمنظمات المجتمع المدنى التى قدمت خدمات وبرامج مبتكرة لدعم خريجى دور الرعاية خلال المرحلة الانتقالية.

ومن خلال عدد من الجلسات المتوازية تم طرح عدد من المحاور الهامة من رؤية الشباب خريجى دور رعاية الايتام فى تطوير وتفعيل تشريعات الرعاية اللاحقة فى حلقة نقاشية لشباب خريجى دور الرعاية كما تم عرض التجربة الاردنية الهاشمية فى تكوين شبكة داعمة للايتام وخريجى دور الرعاية والتى اسسها مركز المعلومات والبحوث مؤسسة الملك الحسين فى عام 2016 وتتضمن 6 منظمات ناشطة فى المجال ومحور ثالث استهدف تعريف المشاركين باهمية المتابعة والتقييم واثرهم الايجابى فى تطوير منظومة الرعاية اللاحقة حيث شارك بهذه الجلسة متحدثين من مصر وسويسرا والاردن.

يهدف المؤتمر الذى تنطلق فعالياته عبر عدد من جلسات العمل على مدى يوميى 7-8 ابريل الجارى الى الارتقاء بنظم وخمات الرعاية اللاحقة فى المنطقة العربية عبر تبادل الخبرات وتسليط الضوء على افضل الممارسات المنفذة والقابلة للتكرار والتى تعزز دمج خريجى مؤسسات رعاية الايتام فى مجتمعاتهم، حيث اتخذت دول عربية مختلفة فى السنوات السابقة خطوات جادة لتفعيل ارشادات الامم المتحدة للرعاية البديلة للاطفال لضمان رعايتهم ودمجهم الا انه لايزال هناك احتياج ماس للجهود المتضافرة فى هذ المجال.