أخبار مصر | فايق: منح سنوية لـ 12 طبيب نساء بالتعاون مع إحدى المستشفيات الألمانية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايق: منح سنوية لـ 12 طبيب نساء بالتعاون مع إحدى المستشفيات الألمانية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قبل قليل، فعاليات الإطلاق الرسمي لمؤسسة مصر تستطيع، خلال مؤتمر تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهي المؤسسة التي تضم خبرات وكوادر من علماء مصر بالخارج في التخصصات العلمية المختلفة حول العالم.

رحب الاعلامي أحمد فايق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، بالمشاركين بمؤتمر مصر تستطيع لتدشين المؤسسة رسميا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر تدشين مؤسسة مصر تسطيع، سوف يتم توقيع بروتوكول مع مؤسسة مصر الخير لتدريب الشباب علب الأدوات البحثية والعلمية، والأكاديمية البريطانية، وشركة اركاديا للأدوية لتدريب 2000 طبيب رمد، وشركة مارك فيل.

Advertisements

وتابع "فايق" أنه سيتم عمل منحة سنوية مع إحدى المستشفيات الألمانية ل12 طبيب نساء، وبروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير، بالإضافة إلي العديد من المنح الخارجية لتدريب شبابنا.

وأوضح أن علماء مصر بالخارج يعلنون استعدادهم الدائم لخدمة الوطن دون مقابل، وأن نجاحنا في إطلاق مؤسسة مصر تستطيع يعكس نقاء المعدن المصري الذي ينتمي لجذور هذا الوطن.

وحرص "فايق" على تقديم الشكر لوزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج لدعمها مؤسسة مصر تستطيع من البداية حتي اليوم لحفل إعلان تدشينها.