أخبار مصر | اليوم.. اجتماع طارئ لـ"الصيادلة" لبحث مستجدات فرض الحراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. اجتماع طارئ لـ"الصيادلة" لبحث مستجدات فرض الحراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للصيادلة وفرعياتها اليوم الأحد، اجتماعا طارئا بمقر النقابة بجاردن سيتي، لبحث آخر مستجدات فرض الحراسة القضائية على النقابة.

وأكدت نقابة الصيادلة، أهمية حضور الاجتماع، كما دعت النقابة المرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية، إضافة إلى نشطاء الصيادلة للمشاركة بالاجتماع لعرض آرائهم ومقترحاتهم.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت أمس السبت، برفض دعوى إلغاء الدمغة الطبية والزام المدعى المصاريف.

يذكر أن الدمغة الطبية هى المصدر الرئيسى لمعاشات وإعانات أعضاء المهن الطبية من الصيادلة والبشريين والأسنان والبيطريين، وأن الدعوى المرفوضة كانت تهدف لإلغاء تحصيل هذه الدمغة.