أخبار مصر | بدء فعاليات مؤتمر التدشين الرسمي لمؤسسة مصر تستطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات مؤتمر التدشين الرسمي لمؤسسة مصر تستطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قبل قليل فعاليات الإطلاق الرسمي لمؤسسة مصر تستطيع، خلال مؤتمر تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهي المؤسسة التي تضم خبرات وكوادر من علماء مصر بالخارج في التخصصات العلمية المختلفة حول العالم.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد سبق وأعلنت أن إطلاق المؤسسة يأتي تتويجًا لرحلة عمرها 3 أعوام من التواصل الدائم مع علمائنا حول العالم ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي تعقد دوريًا.

وأضافت الوزارة أن المؤسسة تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات محدثة عن علمائنا حول العالم، في إطار توجيهات القيادة السياسية لإشراك العلماء والخبراء المصريين بالخارج في تحقيق خطط التنمية المستدامة، والاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات.