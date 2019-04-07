أخبار مصر | انطلاق المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة "سند" بحضور وزيرة التضامن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المؤتمر العربي الأول للرعاية اللاحقة "سند" بحضور وزيرة التضامن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل، فعاليات المؤتمر العربى الاول للرعاية اللاحقة لخريجى مؤسسات رعاية الايتام والذى ينظم تحت عنوان "سند"، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الايتام، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

ومن المقرر أن عدد من جلسات العمل على مدى يومي 7-8 أبريل الجارى، وبمشاركة لفيف من خبراء الرعاية اللاحقة بمصر و الدول العربية الى الارتقاء بنظم وخدمات الرعاية اللاحقة فى المنطقة العربية عبر تبادل الخبرات وتسليط الضوء على افضل الممارسات المنفذة والقابلة للتكرار والتى تعزز دمج خريجى مؤسسات رعاية الايتام فى مجتمعاتهم، حيث اتخذت دول عربية مختلفة فى السنوات السابقة خطوات جادة لتفعيل ارشادات الامم المتحدة للرعاية البديلة للاطفال لضمان رعايتهم ودمجهم الا انه لايزال هناك احتياج ماس للجهود المتضافرة فى هذ المجال.

ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعى بقضية الرعاية اللاحقة لخريجى دور الايتام ومشاركة وتبنى وتطوير أفضل الممارسات فى هذا المجال بهدف الخروج بمقترح لتطوير المنظومة بمؤسسات رعاية الايتام اضافة الى اتاحة منصة للشباب من فاقدى الرعاية الوالدية لمشاركة قصص النجاح والتحديات، وذلك على مستوى مصر والدول العربية المشاركة مع عرض لنماذج من اعمال الشباب الابداعية والتى تعبر عن واقعهم واحتياجاتهم.

ويشهد المؤتمر من مصر والدول العربية كبار المسئولين وصناع القرار فى الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية بحماية ورعاية الاطفال المعرضين للخطر والمنظمات المحلية والدولية المتخصصة فى خدمة الاطفال كذلك مسئولو مؤسسات الرعاية والخبراء العاملون فى المجال وفى مجالات نمو الطفل والإرشاد التعليمى والمهنى.