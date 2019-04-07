أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يلتقي وزير الاتصالات السعودي لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يلتقي وزير الاتصالات السعودي لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالا الاتصالات. وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري. ويبحث اللقاء تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية التعاون المشترك بين البلدين وادارة عملية التحول الرقمي.

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