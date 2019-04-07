مصر | "محكوم عليه في 3 قضايا".. القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري بأبوالنمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محكوم عليه في 3 قضايا".. القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري بأبوالنمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على عاطل هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية، وبحوزته سلاح ناري، بمركز أبو النمرس، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده بتمكن الرائد هاني عماد رئيس وحدة مباث مركز شرطة أبو النمرس، ومعاونه النقيب مصطفي عثمان، من ضبط وليد م ع ا 39 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز اوسيم وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار.

وبفحص الصحيفة الجنائية الخاصة به، تبين للمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، أنه سابق اتهامه في 4 قضايا اخرهم سرقة "جنح قسم بولاق الدكرور" ومحكوم عليه في 3 قضايا ضرب، سلاح، باجمالى 4 شهور حبس اخرهم ضرب، كما تبين أنه مطلوب ضبطه واحضاره في قضايا سرقة مواشى حال تردده على عزبة مدكور، بدائرة المركز.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع واقر بالاحكام الصادرة ضده والقضايا المطلوب ضبطه واحضاره فيها وحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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التحقيقات تكشف كواليس الشروع في سرقة مكتب تابع لوزارة التموين بالخارجة



كشفت تحقيقات رجال مباحث قسم شرطة الخارجة، عن تفاصيل واقعة الشروع في سرقة خزينة مكتب سجل تابع لوزارة التموين، وتبين أن المتهم بارتكاب الواقعة، عاطل، ومسجل "سرقات".

وأوضحت التحقيقات أن كاميرات المراقبة المركبة بالمحال التجارية، والمنازل بالشارع، ساعدت في التوصل للمتهم، بعد صعوده للعقار المتواجد به السجل، في وقت مزامن لوقت الواقعة.

كان ورد بلاغا للعميد وليد الشرقاوى مفتش مباحث الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد من مدير مكتب السجل التجارى التابع لوزارة التموين باكتشافه كسر باب مكتب السجل والشروع في سرقة خزينة المكتب.

وكلف اللواء عصام مهنى مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد جودت عبد الجبار رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الواقعة وسرعة وبجمع المعلومات واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة توصلت تحريات العميد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة، إلى أن مرتكب الواقعة "م. م. خ" 30 سنة، عاطل، وتمكن الرائد الحسيني خليفة والنقيب محمود حمادة من القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الوادي الجديد وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أحمد السيد رئيس نيابة الخارجة، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.