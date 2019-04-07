مصر | سقوط "الجنرال".. استولى على أموال المواطنين بزعم "تخليق الدولارات من الورق الأسود" بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "الجنرال".. استولى على أموال المواطنين بزعم "تخليق الدولارات من الورق الأسود" بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على الجنرال الأجنبي المزيف للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت ستار "تخليق الدولارات من الورق الأسود"، بمنطقة أكتوبر.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (تاجر ومقيم بمدينة 6 أكتوبربالجيزة) يحمل جنسية إحدى الدول العربية - بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل شخص "تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك" زعم كونه جنرال أجنبى سبق له العمل بقوات دولية لحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وعثر على ثروات ومبالغ نقدية بإجمالى (خمسة ملايين دولار أمريكى) أثناء قيام القوات بمداهمة أوكار التنظيمات الأرهابية بإحدى الدول العربية.

وأبدى رغبته فى إستثمارها فى الأنشطة التجارية بالقاهرة، وإحتياجه إلى شريك لإستلام تلك الأموال وإدارتها نظير حصوله على نسبة من أرباحها، وحصل من المُبلغ على إجمالى مبلغ ( 60 ) ألف دولار أمريكى على دفعات وقيم متفاوته تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالى بطريقة الحقائب الدبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون وتهريبها داخل البلاد.

وأسفر ت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة شخص يحمل جنسية دولة أجنبية - مقيم بمنطقة المعادى وأنه تخصص فى ممارسة نشاطًا إحتياليًا واسع النطاق يعرف بإسم "تخليق الدولارات من الورق الأسود"، والإستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول العربية بذات الأسلوب الإحتيالى، والذى تمثل فى إنشاءُه صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "، وإرسال عدة طلبات للصداقة عشوائية زاعمًا تحصله على أموال تقدر بمبلغ ( 5 ) مليون دولار أمريكى، ورغبته فى إستثمارها فى بعض الأنشطة التجارية داخل البلاد مع أحد الشركاء شريطة حصوله على نسبة من أرباح تلـك الأنشطة وطلب من المُبلغ الحصول على رسوم شحنها داخل حقائب دبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون حتى يتمكن من تهريبها للبلاد.

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وعقب تقنين الإجراءات وإستمرار تواصل المُبلغ مع المتحرى عنه طلب الأخير مبلغ ( 20 ) ألف دولار أمريكى أخرى لإنهاء إجراءات وصول الحقائب الدبلوماسية.

وأمكن ضبط المتحرى عنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وبحوزته (10) لفافة من الورق الأسود المقصوص فى حجم وصورة المائة دولار أمريكى كلٍ منها مثبت عليه شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية، شهادة منسوبة لإحدى المنظمات الدولية تُفيد أن مبلغ ( 5 ) مليون دولار أمريكى مشروعة وليست من متحصلات جريمة غسل أموال أو إرهاب "مزورة".

كما عثر على بوليصة شحن منسوبة لشركة أجنبية لنقل الأموال تفيد موافقة الشركة على شحن حقيبة، دبلوماسية بداخلها مبلغ ( 5 ) مليون دولار أمريكى بوزن 76 كيلو "مزورة"، كذا ه اتف محمول خاص بالمتهم بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإضافة إلى محادثات أخرى فيما بينه وبين المُبلغ عبر برنامج "الواتس آب" بذات الشأن.



وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وقيامه بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من "المُبلغ" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.