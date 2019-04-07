مصر | شرطة المرافق ترفع 2066 حالة إشغالات طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 2066 حالة إشغالات طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2066 حالات إشغالات طريق تنوعت مابين ضبط 703 كرسي، 45 قلب شيشة، 96 ترابيزة+ طقطوقة، 9 ثلاجة، 12 شمسية، –175 لوح خشب، 50 سيخ حديد، 12 تروللى، 7 عربة يد، 55 استاند حديد - – 21 ميزان متنوع – 5 حامل حديد–5 مقص خشب – 2 ماتور - 1 فاترينة – 15 ترولي – 4 مدرج لبيع الفاكهة – 45 عرق خشب –-15 تابلوة، 6 كوريك عجل – 8 غرزة شاى – 10 محضر تنظيم – 15 محضر اعلان – 10 محضر اشغال – 10فض اختام، 5 فرش خردوات، خلاطة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

"تعالى خد الفلوس".. كواليس ذبح صاحب سوبر ماركت في الوراق



كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن كواليس قتل صاحب سوبر ماركت داخل شقة عشيقته بمنطقة الوراق، وتبين أن المتهمة الرئيسية " سمية"، استدرجت المجني عليه لشقتها لتسليمه مبلغ مالي كان طلبه منها، بعد ابتزازها بفضح علاقتهما الغير شرعية، وإدعائه بحيازته صورا وفيديوهات جنسية لها صحبته.

وأوضحت التحقيقات، أنه يوم الجريمة بعد وصول المجني عليه "الكومي"، لشقتها، كان في انتظاره عشيقته وزوجها، وبمجرد وصوله تعدت "سمية" عليه بالضرب بسكين، محدثة إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، ثم تعدي عليه زوجها، محدثا إصابته بعده طعنات متفرقة بالجسم، حتي اسقطاه قتيلا، وبعدها استعانت بشقيقتها لمساعدتهما في جريمتهما.

وواصلت التحقيقات، أن المتهمين فصلوا رأس المجني عليه عن جسده، ووضعوا رأسه داخل حقيقبة، وباقي الجسد والحقيبة داخل كرتونة كبيرة الحجم، وهربوا إلى محافظة سوهاج، خوفا من إكتشاف امرهمما وفضح الجريمة، تاركين الجثة داخل الشقة.

كانت حصلت بوابة الخليج 365 على أسماء المتهمين في واقعة ذبح صاحب سوبر ماركت داخل شقة عشيقته بمنطقة الوراق، وتبين أن المتهمة الرئيسية تدعي سمية. م ربة منزل، والمتهم الثاني محمود محمد، نجار "زوج المتهمة"، عبد الرحمن، عامل بجراح "شقيقها".

وتوصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت، أصل بلدتهم محافظة سوهاج، وبعد الجريمة تركت المتهمة الرئيسية الشقة محل الجريمة وصحبتها زوجها وأبنائها، وهربوا لمحافظة سوهاج.

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وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج، تمكنت القوات من القبض عليها، وزوجها، وتبين هروب شقيقها لمحافظة أخري، وعدم ذهابه صحبتها لمحافظة سوهاج.

وكشفت معاينة رجال مباحث الجيزة، للشقة المعثور على جثة المجني عليه داخلها، عن وجود رأسه مقطوعة عن جسده، وعثر على رأسة داخل حقيبة، وباقي الجسد داخل كرتونة كبيرة، كما عثر على سكاكين وملابس المجني عليه ملقاه على الأرض وملطخة بالدماء.

وأفادت التحريات أن المجني عليه يدعى أحمد الكومي، في العقد الثالث من عمره، صاحب سوبر ماركت، وأنه متزوج، وحررت زوجته محضرا بتغيبه بقسم شرطة الوراق.

كما توصلت التحريات، إلى أن المتهمة الرئيسية في الواقعة تدعى "سمية"، متزوجة، وعلى علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وفي الفترة الأخيرة كان يبتزها، وهددها بفضح علاقتهما.

وأوضحت التحريات أن المتهمة صارحت زوجها بعلاقتها الغير شرعية بالمجني عليه، وقررا التخلص منه خشية من فضح علاقتها به، وعلى إثر ذلك إستعانا بشقيقها للتخلص من عشيقها، ويوم الجريمة استدرجته للشقة سكنها المعثور على جثته داخلها، وقامت هي وشقيقها وزوجها بالتعدي عليه بالضرب، وذبحه، حتى سقط قتيلا، ثم فرا هاربين.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شخص مصاب بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة داخل شقة بمنطقة الوراق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة عثر العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، على جثة صاحب سوبر ماركت مصاب بجرح ذبحي برقبته، داخل المنزل محل الواقعة، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

