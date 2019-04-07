مصر | مقتل سائق في مشاجرة مع آخرين بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل سائق في مشاجرة مع آخرين بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مرتكبي واقعة مقتل سائق بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وورد لقسم شرطة الشرابية بالقاهرة إشارة من أحد المستشفيات تفيد إستقبالها (سائق سن 36 - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر).



وبالفحص وإجراء التحريات حول ملابسات الواقعة تبين سابقة حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وأحد الاشخاص بسبب خلافات مالية بينهما، تعدى خلالها المتوفى بالضرب على سالف الذكر محدثًا إصابته بجرح قطعى بالوجه مما آثار حفيظته فخطط للإنتقام منه، وفى سبيل ذلك إستعان بصديقه (سن 28 - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل - سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا أخرهم قضية "ضرب أفضى إلى موت")، الذى قام بإستدراج المجنى عليه لمنطقة نفق فيكتوريا دائرة القسم بدعوى إنهاء الخلاف بينهما، وفور وصوله تعدى عليه المتهم الأول بسلاح أبيض (سكين) محدثًا إصابته المشار إليها التى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة الأول سلاح أبيض (سكين) المستخدم فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.