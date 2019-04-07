مصر | القبض على طالب لترويجه الأدوية مجهولة المصدر على "فيس بوك" بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على طالب لترويجه الأدوية مجهولة المصدر على "فيس بوك" بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع تكنولوجيا المعلومات، طالب لقيامه بترويج أدوية مستوردة مجهولة المصدر على موقع "فيس بوك" بدار السلام.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة صفحة على موقع فيس بوك بمسمى "أدوية مستوردة جملة"، ونشر مشاركات عبر المواقع تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة طالب مقيم دائرة مركز شرطة دار السلام.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمحل إقامته وبالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات.

بمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء الصفحة المشار اليها للترويج لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض الإستفادة ماديًا وت م إتخاذ الإجراءات القانونية.