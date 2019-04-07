مصر | خلال حملات أمنية.. إزالة العشش العشوائية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. إزالة العشش العشوائية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 87 سحب متنوع، 107 كلبش، 75 نموزج 125، 24 تصالح فوري، وفي مجال المرافق تم ضبط 30 كرسى، 18 ترابيزة، 13 قلب شيشة، ثلاجة، 2 استاند، شنطة، 4 غرزة شاى، ميزان عادي، 2 عربة يد، 9 استاند، 2 أسطوانة غاز، 3 شمسية، 3 عشة عشوائية، 500 اعلان بدون ترخيص، 20 طن قمامة

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

التحقيقات تكشف كواليس الشروع في سرقة مكتب تابع لوزارة التموين بالخارجة

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كشفت تحقيقات رجال مباحث قسم شرطة الخارجة، عن تفاصيل واقعة الشروع في سرقة خزينة مكتب سجل تابع لوزارة التموين، وتبين أن المتهم بارتكاب الواقعة، عاطل، ومسجل "سرقات".

وأوضحت التحقيقات أن كاميرات المراقبة المركبة بالمحال التجارية، والمنازل بالشارع، ساعدت في التوصل للمتهم، بعد صعوده للعقار المتواجد به السجل، في وقت مزامن لوقت الواقعة.

كان ورد بلاغا للعميد وليد الشرقاوى مفتش مباحث الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد من مدير مكتب السجل التجارى التابع لوزارة التموين باكتشافه كسر باب مكتب السجل والشروع في سرقة خزينة المكتب.

وكلف اللواء عصام مهنى مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد جودت عبد الجبار رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الواقعة وسرعة وبجمع المعلومات واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة توصلت تحريات العميد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة، إلى أن مرتكب الواقعة "م. م. خ" 30 سنة، عاطل، وتمكن الرائد الحسيني خليفة والنقيب محمود حمادة من القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الوادي الجديد وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أحمد السيد رئيس نيابة الخارجة، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

