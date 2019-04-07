مصر | "الأمن العام" يعاين موقع استهداف قوة أمنية بالنزهة

وأسفرت الواقعة ذلك عن إستشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة بعدة طلقات نارية حيث توفى قائد السيارة متأثرًا بإصابته، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحقيقات، بانه أث ناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون " مدونه بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لإستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته.

"شذوذ جنسي وليلة حمراء".. مباحث الجيزة تكشف كواليس سرقة خليجي بالشيخ زايد

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن مفاجآت جديدة، حول واقعة اتهام شاب يحمل جنسية إحدي الدول العربية، لـ 3 أشخاص بسرقته بالإكراه، داخل شقه بكومباوند شهير بمدينة الشيخ زايد، وتبين أن الشاب كان يقيم معهم سهرة حمراء، ومارس معهم الشذوذ الجنسي مقابل مبلغ مالي.

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وأوضحت التحقيقات انهم اختلفوا على المبلغ المالي، ما دفعهم للتعدي عليه بالضرب وسرقة 12 ألف ريال، 500 جنيه مصري، هواتف محمولة، وفروا هاربين.

ونجح رجال مباحث الجيزة، في أقل من 48 ساعة في كشف غموض واقعة اتهام شاب يحمل جنسية إحدي الدول العربية، لـ 3 أشخاص، بسرقته بالإكراه، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم، وتبين عدم صحة رواية المبلغ، وأنه على معرفة بالمتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من أفراد الأمن الإداري بكومباوند شهير، بتعرض شاب يحمل جنسية إحدي الدول العربية، للسرقة بالإكراه على يد 3 أشخاص ادلي بأوصافهم، وسرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت تحريات الرائد محمد المسلمي معاون مباحث القسم، لعدم صحة البلاغ المقدم، وتبين أن الشاب أحضر المتهمين لممارسة الشذوذ الجنسي معهم، مقابل مبالغ مالية، إلا أنهم اختلفوا على المبلغ المتفق عليه، ما دفعهم للتعدي عليه بالضرب وسرقة 12 الف ريال، 500 جنيه مصري، هواتف محمولة، وفروا هاربين.

وتمكن الرائد أحمد صبري رئيس مباحث القسم من التوصل الهوية المتهمين، وبإعداد عدة اكمنة لأماكن ترددهم، تمكنت احداهم من القبض عليهم، وبمواجهتهم اقروا بما توصلت إليه التحريات، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.