مصر | "الأمن العام" يضبط 3 تشكيلات عصابية و122 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 3 تشكيلات عصابية و122 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملات ضبطت، 43 قطعة سلاح ناري، 204 قطعة سلاح أبيض، 122 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية، 6 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 42 متهم ومراقب هاربين.

وكما تم ضبط 284 دراجة نارية مخالفة، 3 سيارات مبلغ بسرقتها، 27010 مخالفة مرورية، 1157 مخالفة مرافق، 26 قضية مصنفات، وتنفيذ 53013 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة الأخيرة.

يشارك فى الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع قطاعى الامن المركزى والأمن العام باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

ويأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.