مصر | ضبط مرتكبي واقعة السطو على مكتب صحة بورفؤاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة السطو على مكتب صحة بورفؤاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، مرتكبي واقعة السطو على مكتب "صحة ببورسعيد".

وتلقى قسم شرطة أول بور فؤاد ببورسعيد بلاغا من أمين مخازن مكتب صحة بورفؤاد باكتشافه سرقة (3 شاشات كمبيوتر - تابلت - 2 ميزان ديجتال) من داخل المكتب.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببورسعيد عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (أربعة أشخاص إثنين منهم لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم وقسم شرطة المناخ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب تسلق السور الخارجى وكسر الأبواب الداخلية للمكتب، وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على طالب لتزويره الشهادات الجامعية وهارب من ليمان ابو زعبل بوادى سمار



القت اجهزة الامن بقطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على طالب بالغربية لقيامه بترويج الشهادات الجامعية المزورة على موقع فيس بوك، كذا هارب من سجن ابو زعبل مخباة بمنطقة وادى سمار.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مُستخدم أحد الحسابات بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على تزوير شهادات جامعية وذلك نظير مقابل مادى.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات والتحريات السرية أن مرتكب الواقعة طالب ومقيم بمنطقة زفتى بالغربية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط هاتفى محمول، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات.

كما تبين وجود رسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن الإتفاق بينهم على قيام المتهم بتسليمهم الشهادات الجامعية المزورة نظير مبالغ مالية، وكذا صور لبعض الشهادات الجامعية الموثقة بأختام بعض الجامعات المصرية.

Advertisements

بمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بتزوير الشهادات مستخدمًا تقنية "الفوتوشوب" لمن يرغب من المواطنين بغرض الإستفادة ماديًا وت م إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر، أثناء قيام قوة أمنية مشتركة بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء وقوات الأمن المركزى وبمشاركة عناصر القوات المسلحة، تمشيط المنطقة الجبلية بوادى سمار دائرة قسم شرطة رأس سدر تمكنوا من ضبط (هارب من ليمان أبى زعبل إبان أحداث يناير 2011، لتنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى قضية مخدرات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تمشيط المدقات والوديان الجبلية المتاخمة لنطاق المديريات.

مسجل خطر وآخر يعذبان صديقه حتى الموت بعد حفله سكر بالخليفة

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة عنصر إجرامى داخل مصنع مهجور بالخليفة، وتبين ان صديقه وآخر وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) داخل مصنع قماش مهجور بشارع الأشراف السيدة سكينة بدائرة القسم وبها إصابة بجرح رضى بالجبهة.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تحديد مرتكبى الواقعة: "عامل، له معلومات جنائية"، "مسجل شقى خطر"مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا وقرر الأول بوجود خلافات بينه والمجنى عليه فإستعان بالثانى وإستدرجاه لمسكن الأخير بدائرة القسم بزعم إحتساء المشروبات الكحولية وعقب خروجهم تعدى عليه بسنجة فأحدث إصابته وفر هاربًا، وعقب ذلك توجه المجنى عليه للمصنع "مكان العثور" والذى إعتاد المبيت به إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته، أرشدا عن الأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

