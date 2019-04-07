مصر | القبض على طالب لتزويره الشهادات الجامعية وهارب من ليمان أبو زعبل بوادي سمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على طالب لتزويره الشهادات الجامعية وهارب من ليمان أبو زعبل بوادي سمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على طالب بالغربية لقيامه بترويج الشهادات الجامعية المزورة على موقع فيس بوك، كذا هارب من سجن أبو زعبل مخباة بمنطقة وادي سمار.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مُستخدم أحد الحسابات بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على تزوير شهادات جامعية وذلك نظير مقابل مادى.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات والتحريات السرية أن مرتكب الواقعة طالب ومقيم بمنطقة زفتى بالغربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط هاتفى محمول، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات.

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وكما تبين وجود رسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن الإتفاق بينهم على قيام المتهم بتسليمهم الشهادات الجامعية المزورة نظير مبالغ مالية، وكذا صور لبعض الشهادات الجامعية الموثقة بأختام بعض الجامعات المصرية.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بتزوير الشهادات مستخدمًا تقنية "الفوتوشوب" لمن يرغب من المواطنين بغرض الإستفادة ماديًا وت م إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر، أثناء قيام قوة أمنية مشتركة بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء وقوات الأمن المركزى وبمشاركة عناصر القوات المسلحة، تمشيط المنطقة الجبلية بوادى سمار دائرة قسم شرطة رأس سدر تمكنوا من ضبط (هارب من ليمان أبى زعبل إبان أحداث يناير 2011، لتنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى قضية مخدرات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تمشيط المدقات والوديان الجبلية المتاخمة لنطاق المديريات.