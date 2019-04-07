مصر | والد إمام مسجد الرحمة: كان متزوجا من يمنية.. ويخطب بتصريح من "الأوقاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد إمام مسجد الرحمة: كان متزوجا من يمنية.. ويخطب بتصريح من "الأوقاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد العدوي، والد إمام مسجد الرحمة بالهرم، الذي قتل أثناء صلاة الجمعة، إنه حتى الاَن مندهش من قتل نجله خلال إمامته المصلين في المسجد، مضيفًا: "ابنى طوب الأرض بيحبه وليس له أي عدوات مع أحد، ويتنقل منذ 8 سنوات على العديد من المساجد، وله موردون بفضل صوته الجميل في تلاوة القراَن ونحن من اصل صعيدي من محافظة اسيوط ويعود نسب عائلة العدوي الى عمر بن الخطاب، ويعمل في مجال الدعوة منذ أن كان في المرحلة الثانوية".



واضاف خالد العدوي ان ابنة متزوج من يمنية الجنسية تكبرة في السن ولكنها امراءة ذات خلق عالية وكانت شريكتة في الدعوى