مصر | والد إمام مسجد الرحمة: كان متزوجا من يمنية.. ويخطب بتصريح من "الأوقاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد إمام مسجد الرحمة: كان متزوجا من يمنية.. ويخطب بتصريح من "الأوقاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال خالد العدوي، والد إمام مسجد الرحمة بالهرم، الذي قتل أثناء صلاة الجمعة، إنه حتى الاَن مندهش من قتل نجله خلال إمامته المصلين في المسجد، مضيفًا: "ابنى طوب الأرض بيحبه وليس له أي عدوات مع أحد، ويتنقل منذ 8 سنوات على العديد من المساجد، وله موردون بفضل صوته الجميل في تلاوة القراَن ونحن من اصل صعيدي من محافظة اسيوط ويعود نسب عائلة العدوي الى عمر بن الخطاب، ويعمل في مجال الدعوة منذ أن كان في المرحلة الثانوية".
وأكد أن نجله يخطب بتصريح رسمي من إدارة الأوقاف بالهرم، موضحًا أن قاتل ابنه اعترض أثناء إلقاء الخطبة على الجزئية المتعلقة بقول الحق عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حيث اعتبر المتهم أن أولى الأمر منكم تحمل تطبيلا للنظام، واتهمه بأنه موال للظلم، قبل أن يرد عليه ابنه بأن الخطبة ليس لها علاقة بالسياسة ولا يجب قطع حبل أفكار الخطيب.
واضاف خالد العدوي ان ابنة متزوج من يمنية الجنسية تكبرة في السن ولكنها امراءة ذات خلق عالية وكانت شريكتة في الدعوى
وأكد أن نجله يخطب بتصريح رسمي من إدارة الأوقاف بالهرم، موضحًا أن قاتل ابنه اعترض أثناء إلقاء الخطبة على الجزئية المتعلقة بقول الحق عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حيث اعتبر المتهم أن أولى الأمر منكم تحمل تطبيلا للنظام، واتهمه بأنه موال للظلم، قبل أن يرد عليه ابنه بأن الخطبة ليس لها علاقة بالسياسة ولا يجب قطع حبل أفكار الخطيب.
وتابع والد المجني أن القاتل قام بممارسة الشغب والفتنة داخل المسجد وعلى إثرها دفعه المصلين خارج المسجد، قبل أن يعود مجددًا من الخارج حاملًا سكينًا وتخطى رءوس المصلين وفي عز سجود الإمام قام بطعنه في ظهره.
وأضاف أن القاتل مسئول عن أفعاله مسئولية كاملة وليس مجنونًا أو مختلا عقليًا، مردفًا:"عاوز اقعد مع قاتل ابنى وأعرف قتله ليه".