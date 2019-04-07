مصر | عاجل.. بيان من "الداخلية" حول استشهاد ضابط النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من "الداخلية" حول استشهاد ضابط النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه بتاريخ اليوم وأثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون " مدونة بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين.

وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، نتج عن ذلك استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة بعدة طلقات نارية حيث توفى قائد السيارة متأثراً بإصابته وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية لمحل الحادث وجار تمشط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.