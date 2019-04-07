مصر | داخل مصنع مهجور.. مقتل مسجل خطر على يد صديقيه بعد شروبهم الخمر بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مصنع مهجور.. مقتل مسجل خطر على يد صديقيه بعد شروبهم الخمر بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مسجل خطر مصرعه على يد 2 من أصدقائه بعد شروبهم الخمر داخل مصنع مهجور بمنطقة الخليفة.

وتلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمـــن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة عاطل ومسجل خطر داخل مصنع قماش مهجور بشارع الأشراف السيدة سكينة بدائرة القسم وبها إصابة بجرح رضى بالجبهة.

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وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما مسجلان خطر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا وقرر الأول بوجود خلافات بينه والمجنى عليه فإستعان بالثانى وإستدرجاه لمسكن الأخير بدائرة القسم بزعم إحتساء المشروبات الكحولية وعقب خروجهم تعدى عليه بسنجة فأحدث إصابته وفر هارباً، وعقب ذلك توجه المجنى عليه للمصنع "مكان العثور" والذى إعتاد المبيت به إلا أنه توفى متأثراً بإصابته، أرشدا عن الأداة المستخدمة.

وامر اللواء اشرف الجندى مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.