مصر | مقتل عامل في مشاجرة مع زوج شقيقته بالسلام

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لقى عامل مصرعه في مشاجرة مع زوج شقيقته بمنطقة السلام، حيث تلقي قسم شرطة السلام اول بلاغا يفيد بمقتل أحمد م على يد زوج شقيقته وذلك بعد نشوب خلافات عائلية بينهم وانتهت علي أثرها بمقتله وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.