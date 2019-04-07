مصر | مقتل عامل في مشاجرة مع زوج شقيقته بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عامل في مشاجرة مع زوج شقيقته بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقى عامل مصرعه في مشاجرة مع زوج شقيقته بمنطقة السلام، حيث تلقي قسم شرطة السلام اول بلاغا يفيد بمقتل أحمد م على يد زوج شقيقته وذلك بعد نشوب خلافات عائلية بينهم وانتهت علي أثرها بمقتله وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
إغلاق مداخل ومخارج محور طه حسين للبحث عن المتهمين فى واقعة استشهاد معاون مباحث النزهة
أغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة مداخل ومخارج منطقة محور طه حسين لمنع المتهمين بإطلاق النار على قوة أمنية بمحور طه حسين من الهروب، وانتشرت اجهزة الامن بمحيط الشوارع وجارى ملاحقة المتهمين.
وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث على اعلى مستوى لتحديد المتهمين بالهجوم على قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة مما أسفر عن استشهاد الراشد ماجد عبدالرازق معاون المباحث وفرد شرطة اخر وإصابة اثنان آخران.
وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات النراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير المتهمين والوقوف على ملابسات الحادث ويناقش رجال المباحث شهود العيان.
وتفقد اللواء محمد منصور مدير امن القاهره موقع الهجوم على دورية امنية بمحور طه حسين بالنزهة والذى اسفر عن استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق معاون مباحث النزهة وسائق.
واستشهد فجر اليوم الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة فى اطلاق نار علي السيارة الڤان الخاصة برجال المباحث اثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة القسم .
وقال مصدر امني بمديرية امن القاهرة انه استشهد معه السائق واصيب اثنان اخران وتم نقلهم لمستشفي الشرطة بمدينة نصر لتلقي العلاج وتقوم أجهزة الأمن بملاحقة المتهمين.