مصر | إغلاق مداخل ومخارج محور طه حسين للبحث عن المتهمين بقتل معاون مباحث النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق مداخل ومخارج محور طه حسين للبحث عن المتهمين بقتل معاون مباحث النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، مداخل ومخارج منطقة محور طه حسين؛ لمنع المتهمين بإطلاق النار على قوة أمنية بمحور طه حسين من الهرب.

وانتشرت أجهزة الأمن بمحيط الشوارع وجارٍ ملاحقة المتهمين.

وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى؛ لتحديد المتهمين بالهجوم على قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة مما أسفر عن استشهاد الراشد ماجد عبدالرازق معاون المباحث وفرد شرطة آخر وإصابة اثنين آخرين.

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وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات النراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير المتهمين والوقوف على ملابسات الحادث ويناقش رجال المباحث شهود العيان.

وتفقد اللواء محمد منصور مدير امن القاهره موقع الهجوم على دورية امنية بمحور طه حسين بالنزهة والذى اسفر عن استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق معاون مباحث النزهة وسائق.

واستشهد فجر اليوم الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة فى إطلاق نار على السيارة الڤان الخاصة برجال المباحث اثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة القسم.