مصر | الأدلة الجنائية تعاين موقع استشهاد معاون مباحث النزهة

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انتقل فريق من رجال الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، إلى موقع استهداف قوة أمنية بمحور طه حسين بمنطقة النزهة، والذي أسفر عن عن استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق معاون المباحث وأمين شرطة وإصابة اثنين آخرين.

وقام رجال الأدلة الجنائية، بالتحفظ على فوارغ الطلقات الناتجة عن الحادث لتحديد الأسلحة المستخدمة.

وامر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لتحديد المتهمين بالهجوم على قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة مما أسفر عن استشهاد الراشد ماجد عبدالرازق معاون المباحث وفرد شرطة آخر وإصابة اثنين آخرين.

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وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات النراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير المتهمين والوقوف على ملابسات الحادث ويناقش رجال المباحث شهود العيان.

وتفقد اللواء محمد منصور مدير امن القاهره موقع الهجوم على دورية امنية بمحور طه حسين بالنزهة والذى اسفر عن استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق معاون مباحث النزهة وسائق.

واستشهد فجر اليوم الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة في إطلاق نار على السيارة الڤان الخاصة برجال المباحث اثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة القسم.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه استشهد معه السائق وأصيب اثنين آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة بمدينة نصر؛ لتلقي العلاج وتقوم أجهزة الأمن بملاحقة المتهمين.