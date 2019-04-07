مصر | نيابة زايد تباشر التحقيق مع 3 عاطلين لتكوينهم تشكيل عصابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة زايد تباشر التحقيق مع 3 عاطلين لتكوينهم تشكيل عصابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة زايدالتحقيق مع 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة اجهزة التكييف، من الفيلل والشقق بمنطقة الشيخ زايد.

وأوضح المتهمون بأنهم كانوا يرصدون الفيلل الخالية من السكان، ويستولون على الوحدات الخارجية الخاصة بأجهزة التكييف.

وأضاف المتهمون أنهم تمكنوا من سرقة 35 جهاز تكييف، وبيعها لعملائهم، حيث أرشدوا عن هوية العملاء وتم ضبط عدد من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط سيارة يستخدمها المتهمين فى نقل المسروقات.

وبعد اعترافات المتهمين وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد تفيد تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة أجهزة التكييف وبيعها لعملائهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين " حمدى " و" كرم " و" محمد " عاطلين وراء ارتكاب تلك السرقات باستخدام سيارة لنقل المسروقات.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد والنقيب محمد طارق من ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة فى السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.