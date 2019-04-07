الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة.. وسقوط أمطار

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طقس حار - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد قد تمتد إلى القاهرة والرياح غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وحالة البحر الأحمر معتدلة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 19 31شبين الكوم 19 30طنطا 18 26دمنهور 12 25الإسكندرية 15 23بلطيم 16 23مطروح 16 21السلوم 15 23سيوة 17 31بورسعيد 18 25دمياط 18 25الزقازيق 16 28الإسماعيلية 17 32السويس 17 27العريش 15 29رفح 16 28رأس سدر 19 26نخل 16 30نويبع 21 30طابا 17 28كاترين Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 19 31

شبين الكوم 19 30

طنطا 18 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 15 23

بلطيم 16 23

مطروح 16 21

السلوم 15 23

سيوة 17 31

بورسعيد 18 25

دمياط 18 25

الزقازيق 16 28

الإسماعيلية 17 32

السويس 17 27

العريش 15 29

رفح 16 28

رأس سدر 19 26

نخل 16 30

نويبع 21 30

طابا 17 28

كاترين 12 22

الطور 17 29

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 18 30

مرسى علم 18 32

الفيوم 19 31

بني سويف 19 31

المنيا 20 32

أسيوط 19 33

سوهاج 20 34

قنا 20 35

الأقصر 20 36

أسوان 21 37

أبو سمبل 21 38

الوادي الجديد 24 37

شلاتين 18 33

أبو رماد 18 30

حلايب 20 28

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