شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ختام فاعليات التدريب البحري المصري-الفرنسي المشترك «كليوباترا – جابيان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فاعليات التدريب البحري المصري - الفرنسي المشترك «كليوباترا- جابيان 2019»، والذي تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية.

وقد شهد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، يرافقه الفريق كريستوف برازوك، قائد القوات البحرية الفرنسية، المرحلة الختامية للتدريب، حيث استمع الجانبان إلى عرض تقديمي عن الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في المراحل الأولى، وقامت عناصر من الصاعقة البحرية المصرية وعناصر من القوات الخاصة الفرنسية بتنفيذ عملية إقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودي باستخدام الطائرة الهليكوبتر، وبالاشتراك مع اللنشات السريعة، كما نفذت القوات الخاصة عملية إبرار بحري مشترك على ساحل مُعادي بمشاركة قوات إزالة الألغام المصرية والفرنسية لتطهير الساحل وفتح الثغرات لقوات الإبرار.

ونقل الفريق أحمد خالد تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركه في التدريب، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

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من جانبه، أكد قائد القوات البحرية الفرنسية على أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين البحريتين المصرية والفرنسية بما يعزز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكانت المراحل الأولى للتدريب قد اشتملت على عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية كما تم التدريب على أعمال الاستطلاع البحري وإعتراض الأهداف المعادية، ومكافحة التهديدات غير النمطية، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار، كما تم التدريب على تبادل وسائط الإبرار بين حاملتي المروحيات المصرية والفرنسية، كذلك تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية.

ونفذت عناصر الدفاع الجوي المحملة على حاملة المروحيات ميسترال تمرين رماية صاروخية بالذخيرة الحية على هدف جوي أظهر مدى الدقة والقدرة العالية على إصابة الأهداف المعادية، كما شارك عدد من طلبة الكلية البحرية في أنشطة التدريب المختلفة بما يساهم في صقل المهارات وتخريج ضابط بحري مسلح بأحدث تقنيات العلم والمعرفة.

يأتي التدريب المشترك «كليوباترا- جابيان 2019» في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكري وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية والفرنسية.

ختام فاعليات التدريب البحرى المصرى / الفرنسى المشترك (كليوباترا – جابيان 2019)

ختام فاعليات التدريب البحرى المصرى / الفرنسى المشترك (كليوباترا – جابيان 2019)