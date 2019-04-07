شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد المزرعة الحيوانية في بني سند بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، الأحد، مزرعة الثروة الحيوانية ببني سند بمركز منفلوط بأسيوط.
يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والمهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة.
وقال وزير الزراعة ان المزرعة تعد هي الاكبر في المساحة على مستوي الصعيد حيث تقع على مسلحة 65 فدان ما بين مساحات زراعية ومباني وعنابر.
وأضاف وزير الزراعة تضم 566 حيوان جموسي وتنتج 769 كيلو لبن يوميا من سلالة منوفي وجاري تحسينها على نوعيات أخرى لزيادة معدلات الانناج من المواليد والألبان.
وأوضح وزير الزراعة أن المزرعة الحيوانية كانت تعاني من الاهمال طوال 20 عاما إلا انه لدات في الاونة الاخير عمليات الاصلاح والتطوير للمزرعة وجاري العمل على رفع معدلات الانتاج بها لدعم الاستثمارات بالمحافظة.
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