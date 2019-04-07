شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد زراعات القمح والبنجر والفول بمحافظة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، زراعات محاصيل القمح والبنجر والفول بمركز منفلوط، وذلك للاطمئنان على حالة هذه المحاصيل، والتأكيد من جودتها وزياذة إنتاجيتها.

وشملت أصناف المحاصيل التي تم تفقد حقولها بمنفلوط، محصول القمح من الصنف جميزة 11، والفول من الصنف جميزة 843، والبنجر من الصنف كواميرا.

وأكد «أبوستيت» أن محصول البنجر المزروع بالمحافظة لا يقل في الجودة أو الانتاجية عن المنزرع في محافظات الوجه البحري، لافتا إلى ذلك ادي إلى خلق حالة تنافسية بين شركات السكر لاستلام المحصول، الأمر الذي أكسب المزارع الثقة لزراعة المحصول مما سيؤثر ايجابيا على زياذة المساحة المنزرعة به.

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وأشار وزير الزراعة إلى ان محصول القمح هذا الموسم، مبشر جدا بالخير، وان الفترة السابقة شهدت مبالغات حول وجود اصابات بالصدأ الاصفر للمحصول مما اثر على انتاجيته، لافتا إلى ان هذا الأمر عار تماما من الصحة وان الاصابات كانت محدودة وفي مراحل متاخرة لن تؤثر على انتاجية أو جودة المحصول.

واشأر إلى ان اجمالي المساحة المنزرعة من محصول الفول باسيوط بلغت حوالي 9 آلاف فدان، لافتا إلى ان الفول هو محصول استراتيجي شعبي، نسعي لمضاعفة المساحة المنزرعة منه على مستوى الجمهورية من 3 إلى 4 مرات لتحقيق الاكتفا الذاتي منه.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ أسيوط ايضا مشروع الثروة الحيوانية وانتاج الالبان التابع للمحافظة بمنطقة بني سند بمركز منفلوط، واشاد بالجهود التي بذلتها المحافظة مؤخرا لاعادة احياء هذا المشروع الذي كان في السابق يمد المحافظة بالألبان ومنتجاتها.

واكد الوزير انه تم الاتفاق على التعاون بين الوزارة والمحافظة للنهوض بهذا المشروع من جديد، لافتا إلى انه سيتم مد المحافظات بسلالات جيدة، وطلايق، حتي يعود إلى سابق عهده من حديد ويقوم بالدور المنوط به في السابق.

من جهته ابدى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط سعادته البالغة بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مؤكدا على انه تم الاتفاق على تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين لتحقيق تنمية زراعية حقيقة ومستدامة بالمحافظة في كافة المجالات والتي تشمل الانتاج النباتي والحيواني.