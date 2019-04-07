شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يؤجل زيارته للمنيا لظروف طارئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل زيارته الرسمية لمحافظة المنيا إلى وقت قريب، نظرًا لظروف طارئة أدت إلى التأجيل.

يذكر أن رئيس الوزراء، قد أعلن زيارته لمحافظه المنيا، غدًا الاثنين، لمتابعة المشاريع الهامة التي تنجز على أرض الواقع، وافتتاح بعض المشاريع التي أنجزت خلال هذا العام، ونظرًا لظروف طارئة أُعلن تأجيل الزيارة إلى وقت لاحق قريبًا.