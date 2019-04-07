شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بالقليوبية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية من الساعة 10 مساء الاثنين وحتى 4 فجر الثلاثاء وذلك لأعمال غسيل الشبكات بالكلور. وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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