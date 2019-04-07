شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن تفاصيل جديدة عن حادث النزهة: سيارة سوداء ولوحات «مدونة بخط اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، في بيانها، عن استشهاد النقيب ماجد أحمد عبدالرازق، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له، وقائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية.

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وجاء في البيان: «بتاريخ اليوم الموافق 7 الجاري وأثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبدالرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون «مدونة بخط اليد» بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، نتج عن ذلك استشهاد النقيب ماجد أحمد عبدالرازق، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له، وكذا قائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية، حيث توفى قائد السيارة متأثرًا بإصابته، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج».

على الفور انتقلت القيادات الأمنية لمحل الحادث.. وجاري تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.