صور.. مصرع تلميذ إثر سقوطه فى بيارة صرف داخل مدرسة بالغربية.. والتعليم تحقق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى تلميذ بالصف الأول الابتدائى، يدعى محمد عمرو محمد البهنسى، بمدرسة بنوفر الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، مصرعه إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحى، خلف أحد مباني المدرسة، أثناء حصه التربيه الرياضية، حيث توجه الطفل خلف المبنى، وأثناء تواجده أمام البياره اختل توازنه، وسقط فيها، ولقى مصرعه فى الحال.
تم انتشال جثة الطفل من البياره، بعد فشل محاولات إنقاذه، انتقل الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى المدرسة، ومسئولى المديرية وإدارة كفر الزيات التعليمية.
وقرر وكيل الوزارة، تشكيل لجنة عاجلة من الشئون القانونية بالمديرية، وإدارة كفر الزيات التعليمية، للتحقيق فى الواقعة، ومعاقبة المقصرين، بداية من مدير المدرسة والمشرفين ومدرس التربية الرياضية، لإهمالهم فى العمل، تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.
مكان سقوط الطالب (1)
مكان سقوط الطالب (2)
مكان سقوط الطالب (3)
مكان سقوط الطالب (4)
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