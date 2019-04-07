شكرا لقرائتكم خبر عن دواء السوشيال به سم قاتل.. ضبط شاب يبيع أدوية مجهولة المصدر عبر الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ متهم لحيلة ماكرة لجمع المال عن طريق بيع الأدوية مجهولة المصدر على الفيس بوك، وتم القبض عليه معترفا بجريمته. ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام المسئول عن إدارة صفحة على موقع فيس بوك بمسمى "أدوية مستوردة جملة"، ونشر مشاركات عبر المواقع تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين. Advertisements وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم فى دار السلام بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، تم ضبط المتهم بمحل إقامته، وبتفتيشه تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء الصفحة للترويج لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض الاستفادة ماديا.

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