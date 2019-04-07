ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى (كليوباترا – جابيان 2019)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى - الفرنسى المشترك ( كليوباترا – جابيان 2019)، والذى تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية.

وقد شهد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، يرافقه الفريق كريستوف برازوك قائد القوات البحرية الفرنسية المرحلة الختاميه للتدريب، حيث استمع الجانبان إلى عرض تقديمى عن الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها فى المراحل الأولى، وقامت عناصر من الصاعقة البحرية المصرية وعناصر من القوات الخاصة الفرنسية، بتنفيذ عملية اقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودى، باستخدام الطائرة الهليكوبتر، وبالاشتراك مع اللنشات السريعة، كما نفذت القوات الخاصه عملية إبرار بحرى مشترك على ساحل معادى بمشاركة قوات إزالة الألغام المصرية والفرنسية، لتطهير الساحل وفتح الثغرات لقوات الإبرار.

ونقل الفريق أحمد خالد تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركه فى التدريب، مؤكدا على عمق العلاقات التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

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من جانبه، أكد قائد القوات البحرية الفرنسية على أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات، مشيراً إلى استمرار التعاون بين البحريتين المصرية والفرنسية، بما يعزز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كانت المراحل الأولى للتدريب قد اشتملت على عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية، كما تم التدريب على أعمال الاستطلاع البحرى، واعتراض الأهداف المعادية، ومكافحة التهديدات غير النمطية، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار، كما تم التدريب على تبادل وسائط الإبرار بين حاملتى المروحيات المصرية والفرنسية، كذلك تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية.

ونفذت عناصر الدفاع الجوى المحملة على حاملة المروحيات ميسترال تمرين رماية صاروخية بالذخيرة الحية على هدف جوى أظهر مدى الدقة والقدرة العالية على إصابة الأهداف المعادية، كما شارك عدد من طلبة الكلية البحرية فى أنشطة التدريب المختلفة، بما يساهم فى صقل المهارات، وتخريج ضابط بحرى مسلح بأحدث تقنيات العلم والمعرفة.

يأتى التدريب المشترك ( كليوباترا - جابيان 2019 ) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية والفرنسية.