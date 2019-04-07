شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبروده ليلا.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب وعلى جنوب الصعيد وعلى غرب البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.