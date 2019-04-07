شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تعرض فيلما تسجيليا لإنجازات مؤتمرات "مصر تستطيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال فعاليات إطلاقها لمؤسسة مصر تستطيع اليوم، فيلمًا تسجيليًا عن مؤتمرات مصر تستطيع الأربعة، وعن جهود الوزارة للاستفادة من خبراء وعلماء مصر في الخارج.

وانطلق المؤتمر بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وكل من، مجلس الأمناء ومجلس الخبراء الخاص بمؤسسة "مصر تستطيع".

وقدم الفيلم حصاد ثمار تلك المؤتمرات مع أول نداء وطنى استطاعت من خلاله مؤتمرات "مصر تستطيع" بنسخها الأربع، فأشار الفيلم إلى تصنيع أول هراس مصرى باسم "الهراس أمير" من اختراع العالم المصرى الدكتور عبد الحليم عمر لرصف الطرق المصرية بمصانعنا الحربية، والبدء في تصميم حاسب تعليمي يُستخدم فى تدريس مقررات هندسة الحاسبات والنظم بالاشتراك مع الدكتور محمد محمود، وتنفيذ نماذج "الصوب متعددة التنوع" بالتنسيق مع جامعة القاهرة، إضافة إلى إصدار أول أطلس ‏شمسى لجمهورية مصر العربية.

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وعرض الفيلم أيضًا نجاح مؤتمرات مصر تستطيع فى إنشاء نظام للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، وتطبيق استراتيجية التحول الرقمي داخل القنصلية المصرية في فيينا بالنمسا، وتعزيز التعاون بين البحرية المصرية والأسترالية، وإطلاق جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية، بالإضافة إلى تعاون الدكتورة الكبيرة هدى المراغى فى تطوير خطوط مصانع الإنتاج الحربى باستعمال أحدث الأساليب وتكنولوجيا التصنيع المتطورة، وتقديم العالم المصرى فاروق الباز مجموعة من الخرائط للمناطق الصالحة للزراعة من خلال مجموعة من العوامل ‏الجيولوجية التى من الممكن استخدامها خلال الـ ‏‏250 سنة القادمة.

وأكد الفيلم أن مؤسسة مصر تستطيع ستكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وكيان مصري لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم فى المجتمعات التى يعيشون بها، لتعميق دور المصريين بالخارج العلمى والبحثى فى العالم.

جدير بالذكر، أنه على مدار 3 أعوام، منذ انطلاق المؤتمر الأول من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، جاء التنسيق لإطلاق المؤسسة الوطنية لعلماء وخبراء مصر بالخارج "مصر تستطيع"، لحشد طاقات وخبرات أبناء مصر بالخارج للاستفادة منها في مشروعاتنا القومية والتنموية؛ لبناء وطن نفخر به على أسس العلم والخبرة في كل المجالات، وإنشاء خريطة للتخصصات والتوزيع الجغرافي للعلماء والخبراء، وذلك إلى جانب تنظيم مؤتمرات مصر تستطيع بشكل دوري، وترتيب لقاءات وموائد مستديرة شهرية للخبراء المصريين بالخارج مع المجلس الاستشاري للمؤسسة ودعوة المسئولين المعنيين إلى الحضور من أجل التباحث والنقاش.