شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "مصر تستطيع": علماؤنا وخبراؤنا بالخارج مستعدون دائما لخدمة وطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أحمد فايق، أمين عام مؤسسة مصر تستطيع، إن التعاون مع مؤسسات الدولة أثمر عن نجاح نحصده سويًا اليوم في كيان مؤسسة "مصر تستطيع"، مضيفا أن هناك العديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسة وعدد من الجهات والعلماء بالخارج لتدريب أبنائنا وتقديم خدمات مختلفة لهم.

وأوضح فايق أن علماء مصر بالخارج يعلنون استعدادهم الدائم لخدمة الوطن دون مقابل، وأن نجاحنا فى إطلاق مؤسسة مصر تستطيع يعكس نقاء المعدن المصرى الذى ينتمى لجذور هذا الوطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر اطلاق "مؤسسة مصر تستطيع" رسميًا اليوم، كإحدى نتائج سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة وكل من مجلس الأمناء ومجلس الخبراء الخاص بمؤسسة "مصر تستطيع".

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وتعد مؤسسة "مصر تستطيع" كيانًا خرج إلى النور ليكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وكيان مصرى لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في المجتمعات التي يعيشون بها، وذلك من أجل تعميق دور المصريين بالخارج العلمي والبحثي في العالم.

جدير بالذكر، أنه على مدار 3 أعوام، منذ انطلاق المؤتمر الأول من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، جاء التنسيق لإطلاق المؤسسة الوطنية لعلماء وخبراء مصر بالخارج "مصر تستطيع"، لحشد طاقات وخبرات أبناء مصر بالخارج للاستفادة منها في مشروعاتنا القومية والتنموية؛ لبناء وطن نفخر به على أسس العلم والخبرة في كل المجالات، وإنشاء خريطة للتخصصات والتوزيع الجغرافي للعلماء والخبراء، وذلك إلى جانب تنظيم مؤتمرات مصر تستطيع بشكل دوري، وترتيب لقاءات وموائد مستديرة شهرية للخبراء المصريين بالخارج مع المجلس الاستشاري للمؤسسة ودعوة المسئولين المعنيين إلى الحضور من أجل التباحث والنقاش.